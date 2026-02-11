Обломки БПЛА ВСУ обнаружили в Краснодарском крае, пострадавших нет

При отражении воздушной атаки на территорию упали фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.
Тем временем, в результате атаки ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. На данный момент сотрудники экстренных и муниципальных образований ведут работы по поиску и ликвидации обезвреженных беспилотников.
