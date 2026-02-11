Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА ВСУ обнаружили в Краснодарском крае, пострадавших нет

Обломки беспилотников обнаружены в станице Пластуновской Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.

Источник: Life.ru

При отражении воздушной атаки на территорию упали фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.

Тем временем, в результате атаки ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. На данный момент сотрудники экстренных и муниципальных образований ведут работы по поиску и ликвидации обезвреженных беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше