В Египте предотвратили вечеринку «Один день на острове Эпштейна»

По информации ведомства, поводом для проверки стала жалоба жительницы на рекламу в социальных сетях. В объявлении говорилось о проведении 10 февраля вечеринки под названием «Один день на острове Эпштейна» в одном из ночных клубов района Каср-эн-Нил. В публикации также указывали, что для женщин вход на мероприятие будет бесплатным.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что сведения об организации вечеринки разместили без согласования с компетентными органами. Разрешения на проведение мероприятия организаторы не получали. После этого правоохранительные органы приняли меры в рамках действующего законодательства. Организатора мероприятия задержали.
«Организатор был задержан. Приняты юридические меры», — говорится в сообщении министерства внутренних дел Египта.
Ранее министерство юстиции США обнародовало ряд имён из материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которые ранее не публиковались. Заместитель главы ведомства Тодд Бланш заявил, что решение приняли после требований законодателей раскрыть скрытые данные. Он сообщил, что Минюст США придерживается принципа прозрачности и открыл имена лиц, не относящихся к категории пострадавших. Среди опубликованных данных оказалось имя американского бизнесмена Лес Векснер, ранее связанного с деловой деятельностью Эпштейна. Конгрессмены заявляли, что из документов могли намеренно удалить имена нескольких влиятельных фигур. По их словам, один из упомянутых людей занимает высокий пост в иностранном государстве. В Конгрессе допускали возможность принудительного раскрытия этих данных в ходе отдельных слушаний.
