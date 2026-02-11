В Египте предотвратили вечеринку «Один день на острове Эпштейна»

Ранее министерство юстиции США обнародовало ряд имён из материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которые ранее не публиковались. Заместитель главы ведомства Тодд Бланш заявил, что решение приняли после требований законодателей раскрыть скрытые данные. Он сообщил, что Минюст США придерживается принципа прозрачности и открыл имена лиц, не относящихся к категории пострадавших. Среди опубликованных данных оказалось имя американского бизнесмена Лес Векснер, ранее связанного с деловой деятельностью Эпштейна. Конгрессмены заявляли, что из документов могли намеренно удалить имена нескольких влиятельных фигур. По их словам, один из упомянутых людей занимает высокий пост в иностранном государстве. В Конгрессе допускали возможность принудительного раскрытия этих данных в ходе отдельных слушаний.