Стали топить соседей: выяснились подробности гибели семьи в Шымкенте

Сообщается, что в момент трагедии дома были 61-летняя женщина, ее 39-летняя дочь и 14-летний внук. Обеспокоенные коммунальной аварией соседи сумели дозвониться еще до одной дочери хозяйки, которая была на работе. Она и открыла дверь квартиры — все, кто был там, оказались мертвы.