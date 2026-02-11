Стали топить соседей: выяснились подробности гибели семьи в Шымкенте

Тревогу забили соседи, когда с третьего этажа их стали топить водой. Когда квартиру, откуда лилась вода, удалось открыть, выяснилось, что жильцы в ней мертвы.
«Говорят, ребенок мылся в ванной. Мы хорошо их знали. Вода все текла и уже пошла к соседям внизу. С утра течет, а дверь никто не открывает — они рассказали», — сообщила соседка Сания Пернешева.
Сообщается, что в момент трагедии дома были 61-летняя женщина, ее 39-летняя дочь и 14-летний внук. Обеспокоенные коммунальной аварией соседи сумели дозвониться еще до одной дочери хозяйки, которая была на работе. Она и открыла дверь квартиры — все, кто был там, оказались мертвы.
Семья снимала это жилье около 10 лет. По предварительной версии, причиной гибели сразу троих человек стало отравление газом. Утечка могла произойти из-за самовольного переноса колонки на балкон.
«Сейчас заведено уголовное дело. В ходе проверки выявлены нарушения. Дом панельный. Газовую плиту и газовую колонку с грубым нарушением вынесли на лоджию. Предварительно мы говорим об отравлении угарным газом. Но окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования», — сообщил замруководителя управления контроля и качества городской среды Малик Абдинуров.