СК завел дело из-за незаконного лишения свободы подростка в Приморье

В пресс-службе добавили, что инцидент произошел вечером 9 февраля. Водитель маршрутного автобуса № 14, находясь на конечной остановке «Зеленый бульвар», закрыл двери автобуса и силой удерживал подростка за куртку, не позволяя ему покинуть салон. Этим он незаконно ограничил свободу несовершеннолетнего. Подозреваемый задержан.