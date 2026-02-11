СК завел дело из-за незаконного лишения свободы подростка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело в отношении водителя автобуса № 14, подозреваемого в незаконном лишении свободы 15-летнего подростка во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморском краю.
«Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном лишении свободы 15-летнего подростка (п. “д” ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что инцидент произошел вечером 9 февраля. Водитель маршрутного автобуса № 14, находясь на конечной остановке «Зеленый бульвар», закрыл двери автобуса и силой удерживал подростка за куртку, не позволяя ему покинуть салон. Этим он незаконно ограничил свободу несовершеннолетнего. Подозреваемый задержан.
По данным пресс-службы прокуратуры Приморья, надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела. Кроме того, краевая прокуратура проверит, как организация-перевозчик исполняет требования законодательства о защите прав пассажиров, в том числе несовершеннолетних.