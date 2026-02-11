Ричмонд
В станице Пластуновской Краснодарского края упали обломки БПЛА

В станице Пластуновской Краснодарского края обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Аргументы и факты

В станице Пластуновской Динского района Краснодарского края обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, отметив, что обломки были найдены после отражения атаки.

По предварительным данным, в результате падения фрагментов дронов никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Ситуация в населенном пункте находится под контролем.

Территория, где были обнаружены обломки, оцеплена. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и специальных служб, которые проводят необходимые проверки и обеспечивают безопасность.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, что в результате атаки украинского БПЛА в Великой Лепетихе пострадали двое детей.

