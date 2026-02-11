Бегал с топором: родители боятся за детей после инцидента в школе в Атырауской области

По решению суда 10-классника отправили под домашний арест, но разрешили посещать занятия.
Жительница Кульсары Алтынгуль Нурманова считает, что если этот ребенок остался в школе, то и руководство должно продолжать работу.
Родители и педагоги утверждают, что мальчик стоял на внутришкольном учете и ранее уже был замечен в хулиганстве.
Они также просят вернуть директора, которая уволилась сразу после ЧП по собственному желанию, получив строгий выговор.
В прокуратуре района намерены вернуть подростка под стражу, там уже дважды подавали ходатайство.
Мать 10-классника заявила, что ее сын ответил обидчикам, которые подвергли его буллингу.
В регионе ждут столичную комиссию, которая должна во всем разобраться.
Алтынгуль Нурманова попросила отнестись к ситуации с пониманием, поскольку, по ее словам, дети целый год приставали к ее сыну, и он не мог справиться с ними самостоятельно.