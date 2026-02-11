Следователи выясняют обстоятельства нападения собаки на женщину в Искитиме

В Искитиме следователи начали проверку после сообщения о нападении собаки на женщину. Информация о происшествии появилась в СМИ и привлекла внимание правоохранительных органов.
«В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что днём 9 февраля 2026 года собака напала и укусила женщину в городе Искитиме», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.
После появления этих сообщений следственный отдел по Искитимскому району СУ СК России по Новосибирской области организовал доследственную проверку. Следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло нападение. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.