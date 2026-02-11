Следователи выясняют обстоятельства нападения собаки на женщину в Искитиме

«В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что днём 9 февраля 2026 года собака напала и укусила женщину в городе Искитиме», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.