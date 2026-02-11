Tagesschau: В одном из парков Берлина нашли тело убитой украинки

В одном из парков Берлина было обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным портала Tagesschau, погибшую нашли неподалеку от детской площадки, где она лежала с явными следами травм.
Сообщается, что на месте происшествия работали правоохранительные органы, которые установили, что женщина скончалась от полученных повреждений. Следствие рассматривает произошедшее как насильственное преступление и проводит необходимые проверки.
В полиции уточнили, что погибшая была гражданкой Украины. Обстоятельства случившегося выясняются, ведутся поиски причастных к преступлению.
Ранее в польском городе Радом группа поляков избила гражданина Украины, оскорбляя его по национальному признаку.