В суд передано дело об опрокидывании скорой с беременной в НСО

По данным следствия, в октябре 2025 года водитель автомобиля скорой помощи ГБУЗ НСО «Краснозёрская ЦРБ», направляясь из поселка Краснозёрское в перинатальный центр города Карасук, не справился с управлением. В результате автомобиль занесло и опрокинуло в правый кювет.