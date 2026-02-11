Ричмонд
В суд передано дело об опрокидывании скорой с беременной в НСО

Водитель медицинского автомобиля не справился с управлением.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области завершено расследование ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадала беременная женщина.

Как сообщили в прокуратуре НСО, прокурор Краснозёрского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 55-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье УК России «Нарушение правил дорожного движения, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия, в октябре 2025 года водитель автомобиля скорой помощи ГБУЗ НСО «Краснозёрская ЦРБ», направляясь из поселка Краснозёрское в перинатальный центр города Карасук, не справился с управлением. В результате автомобиль занесло и опрокинуло в правый кювет.

В результате аварии пациентка, находившаяся на поздних сроках беременности, получила серьёзные травмы, которые угрожают её жизни.

Уголовное дело передано в Краснозёрский районный суд Новосибирской области для дальнейшего рассмотрения.

Татьяна Картавых