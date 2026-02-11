Москвичка и её ОПГ ответят за продажу хабаровчанам несуществующих товаров

Ранее 46-летняя женщина создала организованную группу, куда вошли родственники и знакомые, включая несовершеннолетнего. С января 2021 по сентябрь 2022 года они размещали в интернете объявления о продаже бытовых товаров. В переписке убеждали покупателей перевести предоплату на карты третьих лиц за якобы существующий товар, которого на самом деле не было. Кроме того, обманывали реальных продавцов: под видом безналичной оплаты получали реквизиты карт и доступ к онлайн-банкингу, после чего переводили деньги на подставные счета.