Москвичка и её ОПГ ответят за продажу хабаровчанам несуществующих товаров

Москвичку без гражданства, которая обманывала жителей Хабаровского края фальшивыми объявлениями о продаже товаров, будут судить вместе с пятью подельниками. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее 46-летняя женщина создала организованную группу, куда вошли родственники и знакомые, включая несовершеннолетнего. С января 2021 по сентябрь 2022 года они размещали в интернете объявления о продаже бытовых товаров. В переписке убеждали покупателей перевести предоплату на карты третьих лиц за якобы существующий товар, которого на самом деле не было. Кроме того, обманывали реальных продавцов: под видом безналичной оплаты получали реквизиты карт и доступ к онлайн-банкингу, после чего переводили деньги на подставные счета.
Один из потерпевших лишился средств прямо в аэропорту Якутска. От действий группы пострадали 29 человек из Якутска, Ижевска, Самары, Москвы, Подмосковья, Хабаровска и Хабаровского края. Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей — все деньги обналичивались через карты дропов.
Уголовные дела направлены в суд. Обвиняемым инкриминируют кражу и мошенничество, совершённые организованной группой с причинением значительного ущерба. Максимальное наказание по этим статьям — до 10 лет лишения свободы.