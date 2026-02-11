Жительницу Новосибирской области осудили за убийство мужчины молотком

Мошковский районный суд Новосибирской области вынес приговор женщине, признанной виновной в убийстве и краже. По версии следствия, обвиняемая в ходе ссоры нанесла своему знакомому не менее 40 ударов молотком по голове и рукам, что привело к его смерти на месте. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.