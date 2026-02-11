Мошенники стали убеждать россиян, что ЦБ одобрил им заявку на кредит

Они пытаются убедить своих жертв в том, что от имени клиента была подана заявка на кредит, которая уже прошла одобрение и была разослана по всем кредитным учреждениям, утверждая, что это подтверждается данными внутри банка и якобы зафиксировано в системе ЦБ, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако, на самом деле, никакие одобрения подобных заявок от Банка России не требуются и не могут быть получены, что является очевидным для профессионалов и экспертов. Корреспондент РИА Новости столкнулся с таким мошенническим звонком.
Звонивший, который пытался представить себя сотрудником одного из крупнейших российских банков, уверял, что у него есть заявка на кредит, одобренная именно Банком России, и что она уже отправлена всем кредитным организациям.
Он предложил проверить наличие этой заявки через мобильное приложение банка. Когда журналист обнаружил, что в приложении такой заявки нет, мошенник настаивал, что он видит её в своей внутренней системе.
В ходе разговора он также пытался получить конфиденциальную информацию: сколько денег у человека на счетах и в каких банках он обслуживается. Это классическая тактика для сбора личных данных, необходимых для дальнейших преступных действий.
Юрист Владимир Шалаев подчеркнул, что звонок был именно мошенническим. Он отметил, что злоумышленники часто ссылаются на Центральный банк, потому что этот регулятор внушает доверие у населения на подсознательном уровне.
Использование имени ЦБ создает иллюзию официальности и вызывает у человека ощущение, что ему действительно поступила важная и подтвержденная государством информация. Банк России в своем комментарии сообщил, что в последнее время мошеннические схемы, связанные с упоминанием регулятора, увеличились.
Злоумышленники прибегают к различным уловкам: они представляются сотрудниками ЦБ, предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счет» в Центробанке, что является абсолютной ложью. ЦБ отмечает, что такие схемы скоро начинают использоваться более активно, вызывая у граждан желание подчиняться просьбам без должной проверки информации.
За последнее время в регулятор поступило около 2000 обращений от граждан, которые столкнулись с попытками мошенничества такого рода или пострадали уже от реализованных схем. Мошенники используют тактику запугивания и создают ощущение срочности, чтобы убедить людей передать деньги или личные данные, что в конечном итоге ведет к финансовым потерям.