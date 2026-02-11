Звезду сериала «Доктор Кто» Ноэля Кларка обвинили в изнасиловании

Британский актер Ноэль Кларк был задержан по подозрению в попытке изнасилования, которое, по версии следствия, произошло в Лондоне в 2007 году. Об этом пишет The Guardian, материал перевел aif.ru.
Помимо этого, бывшему исполнителю роли в сериале «Доктор Кто» вменяются непристойное поведение и сексуальные домогательства. В полиции уточнили, что мужчина был арестован 10 февраля и допрошен детективами в рамках расследования.
Правоохранители также проверяют его возможную причастность к делу о вуайеризме, по которому он уже проходил ранее. Этот эпизод, предположительно, относится к 2013 году и также связан с инцидентом в Лондоне. После допроса актера отпустили под залог, расследование продолжается.
Ранее во Франции было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании 89 несовершеннолетних. Преступления были совершены в восьми различных странах.