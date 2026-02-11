Звезду сериала «Доктор Кто» Ноэля Кларка обвинили в изнасиловании

Правоохранители также проверяют его возможную причастность к делу о вуайеризме, по которому он уже проходил ранее. Этот эпизод, предположительно, относится к 2013 году и также связан с инцидентом в Лондоне. После допроса актера отпустили под залог, расследование продолжается.