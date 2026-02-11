Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золото по знакомству: посредник обещал продать 290 гектаров с драгоценными металлами за 600 тысяч долларов

Vaib.uz (новости Узбекистана. 11 февраля). Оперативники Службы государственной безопасности задержали посредника, который предлагал «помощь» в приобретении крупного земельного участка с предполагаемыми запасами золота и других драгоценных металлов.

Источник: Vaib.Uz

По данным правоохранительных органов, 52-летний предприниматель, проживающий в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области, искал покупателей на 290 гектаров земли. Речь шла о территории в Пешкунском районе Бухарской области, которая, по оценкам специалистов, содержит месторождения золота и других ценных металлов.

Мужчина уверял, что сможет организовать победу на аукционных торгах через своих знакомых из числа высокопоставленных должностных лиц. Потенциальным покупателем выступил 42-летний житель Шафирканского района Бухарской области.

За свои «услуги» посредник запросил 600 тысяч долларов.

В ходе оперативного мероприятия ранее неоднократно судимый за мошенничество гражданин был задержан с поличным при получении 230 тысяч долларов и 840 млн сумов. Денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В настоящее время ведутся следственные действия.