Золото по знакомству: посредник обещал продать 290 гектаров с драгоценными металлами за 600 тысяч долларов

По данным правоохранительных органов, 52-летний предприниматель, проживающий в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области, искал покупателей на 290 гектаров земли. Речь шла о территории в Пешкунском районе Бухарской области, которая, по оценкам специалистов, содержит месторождения золота и других ценных металлов.
Мужчина уверял, что сможет организовать победу на аукционных торгах через своих знакомых из числа высокопоставленных должностных лиц. Потенциальным покупателем выступил 42-летний житель Шафирканского района Бухарской области.
За свои «услуги» посредник запросил 600 тысяч долларов.
В ходе оперативного мероприятия ранее неоднократно судимый за мошенничество гражданин был задержан с поличным при получении 230 тысяч долларов и 840 млн сумов. Денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
В настоящее время ведутся следственные действия.