Глава СК России взял на контроль расследование аварии на ТЭЦ во Владивостоке

Напомним, что 10 февраля электричество отключили в сотнях домов Владивостока из-за возгорания на ТЭЦ «Северная» во Владивостоке. В результате были обесточены подстанции «Академическая» и «Ренессанс». По данным Минэнерго Приморья, всего без света остались 47 951 человек. Также произошло вынужденное отключение линии электропередачи 110 кВ «Волна — Бурун» с отпайкой на ПС «Котельная 2Р» около 15.44 часов.