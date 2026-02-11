Глава СК России взял на контроль расследование аварии на ТЭЦ во Владивостоке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе расследования уголовного дела после масштабной аварии на теплоэлектроцентрали Владивостока, оставившей без отопления десятки домов и социальных объектов, сообщила пресс-служба Следкома Приморья.
«Следствием установлено, что 10 февраля 2026 года сотрудниками акционерного общества “Дальневосточная генерирующая компания” ненадлежащим образом исполнены обязанности по организации обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей», — говорится в сообщении.
В результате более 73 многоквартирных домов и семь образовательных учреждений в разгар зимнего периода остались без тепла и света. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «халатность».
Руководитель следственного управления СКР по Приморскому краю Эдуард Трубчик должен в ближайшее время председателю ведомства полный отчет о всех обстоятельствах дела.
Напомним, что 10 февраля электричество отключили в сотнях домов Владивостока из-за возгорания на ТЭЦ «Северная» во Владивостоке. В результате были обесточены подстанции «Академическая» и «Ренессанс». По данным Минэнерго Приморья, всего без света остались 47 951 человек. Также произошло вынужденное отключение линии электропередачи 110 кВ «Волна — Бурун» с отпайкой на ПС «Котельная 2Р» около 15.44 часов.