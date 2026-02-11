Жительница Новосибирской области осуждена на 9 лет за убийство и кражу

В Новосибирской области Мошковский районный суд вынес приговор женщине за убийство и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
По данным следствия, во время ссоры она нанесла своему знакомому более 40 ударов молотком по голове и рукам, что привело к смерти потерпевшего на месте. После этого подсудимая забрала из его куртки 25 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.
Суд приговорил женщину к 9 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.