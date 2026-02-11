Суд вынес приговор по делу о незаконной миграции в Новосибирской области

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес приговор по громкому делу о коррупции и незаконной миграции. В центре преступной схемы оказался Сергей Пилипович, бывший начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Ордынский». Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Суд установил, что он вместе с соучастниками — Гойджы Гусейновым, Мариной Прищепа, Мурадом Жалиловым, Махабат Мамытовой, Айжан Бейшенбаевой, Ренатом Безугловым и Абдуллой Дадахановым — действовал в составе организованной группы, создавая условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.
Пилипович использовал своё служебное положение, чтобы оформлять фиктивные документы и обеспечивать мигрантам легальный статус. За это он лично получил взятки от Жалилова и Дадаханова. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.
Суд назначил Сергею Пилиповичу 5 лет колонии общего режима, штраф в 700 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности в МВД в течение 4 лет. Остальные участники группы получили условные сроки от 2 до 4 лет и штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в ТЦ Новосибирска мигранты прятались от силовиков.