Суд вынес приговор по делу о незаконной миграции в Новосибирской области

Суд назначил Сергею Пилиповичу 5 лет колонии общего режима, штраф в 700 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности в МВД в течение 4 лет. Остальные участники группы получили условные сроки от 2 до 4 лет и штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в ТЦ Новосибирска мигранты прятались от силовиков.