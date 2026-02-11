На Бали навечно: кричавшего о помощи в позе лотоса россиянина нашли мертвым

41-летний россиянин был найден мертвым на Бали после ночных криков о помощи. Врачи не смогли установить причину смерти. Подробности загадочной гибели туриста в нашем материале.
Загадочная смерть в райском уголке: что случилось в Убуде?
Туристический рай — остров Бали — стал местом трагической и загадочной гибели 41-летнего россиянина по имени Роман. Его тело было обнаружено утром 27 января в гостиничном номере в районе Убуд, где он проживал с июня 2025 года, ежемесячно продлевая аренду.
Эта история взволновала не только местное сообщество, но и всех, кто следит за происшествием из России. Инцидент обрастает вопросами, на которые пока нет четких ответов от официальных лиц и врачей.
«Кричал и звал на помощь»: странное поведение за несколько часов до гибели.
По свидетельствам очевидцев, вечером накануне, 26 января, ситуация в номере россиянина была тревожной. Соседи услышали, как Роман кричал и звал на помощь.
Когда они прибежали на крики, то застали мужчину в состоянии, которое не соответствовало панике.
«Роман спокойно сидел со скрещенными ногами в позе лотоса, ничего в тот момент ему не угрожало», — рассказывают свидетели.
После этого соседи ушли, однако их насторожил тот факт, что всю ночь в его комнате горел свет — такое поведение было несвойственным для мужчины.
Лицом вниз в синеве: как обнаружили тело.
Утром 27 января, обеспокоенные продолжительным свечением, соседи решили проверить номер. То, что они обнаружили, не оставило сомнений в трагическом финале. Роман лежал без признаков жизни.
«Тело лежало лицом вниз. Следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было», — сообщается в источниках.
Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, отмечают пугающую деталь: к моменту обнаружения тело уже начало синеть. Предварительно, у него остановилось сердце, однако это лишь догадки, не подкрепленные медицинским заключением.
Больничная тайна: почему врачи не могут назвать причину смерти?
Тело россиянина было доставлено в морг больницы Ari Canti. В разговоре с aif.ru представители медучреждения сообщили, что вопросов пока больше, чем ответов.
«Тело Романа хранилось в морозильной камере нашего морга. Что касается причины смерти, мы пока не можем ее установить», — заявили в больнице.
Таким образом, официальная причина смерти до сих пор не установлена, что оставляет пространство для различных версий и домыслов.
Родственники принимают тяжелое решение: кремация на Бали.
В больнице также подтвердили, что семья погибшего уже вышла на связь и приняла непростое решение.
«Семья обратилась в Балийскую похоронную службу для организации кремации. Все больничные расходы были оплачены», — отметили в Ari Canti.
Умершего на Бали после криков о помощи 41-летнего россиянина кремируют, чтобы не перевозить тело. Это означает, что россиянина похоронят на острове, где он прожил последние месяцы своей жизни, поставив точку в этой печальной истории далеко от родины.
Неразгаданная тайна: что стоит за трагедией в Убуде?
Эта история оставляет после себя шлейф неразрешенных загадок. Что заставило мужчину, долгое время спокойно жившего на Бали, вскрикивать о помощи? Почему он был обнаружен в медитативной позе, а спустя часы — мертвым?
Ответы на эти вопросы, возможно, так и останутся известны лишь узкому кругу людей.
А история продолжает обсуждаться в сетях, обрастая новыми предположениями и версиями случившегося в тот роковой январский день на Бали.