На Бали навечно: кричавшего о помощи в позе лотоса россиянина нашли мертвым

Семья загадочно умершего на Бали россиянина приняла решение о его кремации.

Источник: Аргументы и факты

41-летний россиянин был найден мертвым на Бали после ночных криков о помощи. Врачи не смогли установить причину смерти. Подробности загадочной гибели туриста в нашем материале.

Загадочная смерть в райском уголке: что случилось в Убуде?

Туристический рай — остров Бали — стал местом трагической и загадочной гибели 41-летнего россиянина по имени Роман. Его тело было обнаружено утром 27 января в гостиничном номере в районе Убуд, где он проживал с июня 2025 года, ежемесячно продлевая аренду.

Эта история взволновала не только местное сообщество, но и всех, кто следит за происшествием из России. Инцидент обрастает вопросами, на которые пока нет четких ответов от официальных лиц и врачей.

«Кричал и звал на помощь»: странное поведение за несколько часов до гибели.

По свидетельствам очевидцев, вечером накануне, 26 января, ситуация в номере россиянина была тревожной. Соседи услышали, как Роман кричал и звал на помощь.

Когда они прибежали на крики, то застали мужчину в состоянии, которое не соответствовало панике.

«Роман спокойно сидел со скрещенными ногами в позе лотоса, ничего в тот момент ему не угрожало», — рассказывают свидетели.

После этого соседи ушли, однако их насторожил тот факт, что всю ночь в его комнате горел свет — такое поведение было несвойственным для мужчины.

Лицом вниз в синеве: как обнаружили тело.

Утром 27 января, обеспокоенные продолжительным свечением, соседи решили проверить номер. То, что они обнаружили, не оставило сомнений в трагическом финале. Роман лежал без признаков жизни.

«Тело лежало лицом вниз. Следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было», — сообщается в источниках.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, отмечают пугающую деталь: к моменту обнаружения тело уже начало синеть. Предварительно, у него остановилось сердце, однако это лишь догадки, не подкрепленные медицинским заключением.

Больничная тайна: почему врачи не могут назвать причину смерти?

Тело россиянина было доставлено в морг больницы Ari Canti. В разговоре с aif.ru представители медучреждения сообщили, что вопросов пока больше, чем ответов.

«Тело Романа хранилось в морозильной камере нашего морга. Что касается причины смерти, мы пока не можем ее установить», — заявили в больнице.

Таким образом, официальная причина смерти до сих пор не установлена, что оставляет пространство для различных версий и домыслов.

Родственники принимают тяжелое решение: кремация на Бали.

В больнице также подтвердили, что семья погибшего уже вышла на связь и приняла непростое решение.

«Семья обратилась в Балийскую похоронную службу для организации кремации. Все больничные расходы были оплачены», — отметили в Ari Canti.

Умершего на Бали после криков о помощи 41-летнего россиянина кремируют, чтобы не перевозить тело. Это означает, что россиянина похоронят на острове, где он прожил последние месяцы своей жизни, поставив точку в этой печальной истории далеко от родины.

Неразгаданная тайна: что стоит за трагедией в Убуде?

Эта история оставляет после себя шлейф неразрешенных загадок. Что заставило мужчину, долгое время спокойно жившего на Бали, вскрикивать о помощи? Почему он был обнаружен в медитативной позе, а спустя часы — мертвым?

Ответы на эти вопросы, возможно, так и останутся известны лишь узкому кругу людей.

А история продолжает обсуждаться в сетях, обрастая новыми предположениями и версиями случившегося в тот роковой январский день на Бали.