Под Новосибирском загорелся дом с многодетной семьей

— На момент прибытия пожарных бревенчатый двухэтажный дом на двух хозяев был полностью в огне. Самостоятельно из дома эвакуировались четыре взрослых и семеро детей, никто не пострадал, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.