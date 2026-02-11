Под Новосибирском загорелся дом с многодетной семьей

Утром 11 февраля в посёлке Садовый жиломассив Ключевой произошёл крупный пожар. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 6:16.
— На момент прибытия пожарных бревенчатый двухэтажный дом на двух хозяев был полностью в огне. Самостоятельно из дома эвакуировались четыре взрослых и семеро детей, никто не пострадал, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из-за плотной застройки доступ к горящему зданию был затруднён. Ситуацию усугубило наличие в соседних гаражах газовых баллонов, один из которых разгерметизировался. Пожар угрожал газовой системе самого дома. Для предотвращения взрыва аварийные службы оперативно отключили газоснабжение.
Открытое горение было ликвидировано к 8:18. На месте работали 8 единиц спецтехники и 27 пожарных и спасателей.