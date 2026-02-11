Ричмонд
Мужчина с автоматом и гранатой атаковал полицейских в мариупольском кафе

В Мариуполе правоохранительные органы задержали вооруженного мужчину, который открыл стрельбу в кафе, а затем атаковал гранатой и автоматным огнем прибывших сотрудников. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-служба МВД ДНР.

Как следует из сообщения ведомства, 9 февраля в одном из городских кафе нетрезвый злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу из автомата Калашникова. Прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии и полиции он оказал вооруженное сопротивление.

— Когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина обстрелял из автоматического оружия стражей правопорядка и привел в действие имеющуюся у него гранату, — говорится в сообщении.

Для задержания преступника силовики были вынуждены открыть ответный огонь. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей.

Ранее на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе 7 февраля напал вооруженный 15-летний подросток. Во время задержания он оказал сопротивление правоохранителям, а также сам себя ранил.