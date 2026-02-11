Мужчина с автоматом и гранатой атаковал полицейских в мариупольском кафе

В Мариуполе правоохранительные органы задержали вооруженного мужчину, который открыл стрельбу в кафе, а затем атаковал гранатой и автоматным огнем прибывших сотрудников. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-служба МВД ДНР.