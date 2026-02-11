Водителя в Приморье отправили под арест после ДТП

Как сообщили в полиции, в дежурную часть поступила информация о ДТП с участием автомобиля Toyota Aqua. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору уличного освещения. Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам — женщинам 39 и 45 лет. Им назначили амбулаторное лечение. Сам водитель сразу после ДТП уехал.