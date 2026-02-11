Водителя в Приморье отправили под арест после ДТП

В Приморье суд назначил двое суток административного ареста и штрафы на сумму более 25 тысяч рублей водителю, который устроил ДТП и скрылся с места аварии. Происшествие произошло в Уссурийске на улице Горького. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как сообщили в полиции, в дежурную часть поступила информация о ДТП с участием автомобиля Toyota Aqua. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору уличного освещения. Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам — женщинам 39 и 45 лет. Им назначили амбулаторное лечение. Сам водитель сразу после ДТП уехал.
«Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний житель Уссурийска. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Проверка показала, что водительского удостоверения он никогда не получал», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
В отношении приморца составили сразу несколько административных протоколов — за повреждение дорожных сооружений, управление автомобилем без прав, отсутствие полиса ОСАГО и оставление места ДТП. Общая сумма штрафов превысила 25 тысяч рублей.
За побег с места аварии мировой судья назначил водителю наказание в виде административного ареста сроком на двое суток. В Госавтоинспекции напомнили, что оставление места ДТП является грубым нарушением закона и влечет серьезную ответственность.