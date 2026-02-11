«Будет накапливаться пеня»: денежными потерями угрожают мошенники казахстанцам

Мошенничество остается одной из главных финансовых угроз для казахстанцев. Злоумышленники используют типичную схему обмана: телефонный звонок, передача SMS-кода или личной информации и последующий звонок от «полиции» или «сотрудника Нацбанка». SMS-коды могут приходить из любого онлайн-сервиса, будь то магазины электроники или сайты для бухгалтеров. Это лишь приманка. Однако каждый раз меняются предлоги и способы убедить жертву в серьезности звонка.
Жительница Алматы, пожелавшая остаться анонимной, рассказала редакции NUR.KZ о новой уловке мошенников. Ей поступил звонок о посылке, что уже стало привычной схемой. Был назван адрес проживания, который несколько лет не указывался в онлайн-сервисах. Из-за распространенности схемы она насторожилась. «Оператор» настаивал на коде для подтверждения посылки и доставки, а также предупредил о пенях за каждый день простоя, если она не оформит доставку.
Мошенник разговаривал профессионально и убедительно, оказывая давление. Но она знала, что нельзя называть коды, особенно если об этом предупреждают в сообщении.
Онлайн-шопинг стал популярным в Казахстане. Покупки совершаются через банковские или отдельные маркетплейсы, либо через официальные сайты и приложения. В условиях площадок указывается, что если покупатель не забрал товар в положенные сроки, покупка автоматически отменяется, деньги возвращаются покупателю, а товар — продавцу. Никакая пеня за хранение товара не назначается.
Срок хранения в некоторых маркетплейсах можно продлить бесплатно после предварительного предупреждения и согласования с продавцом. Угроза начисления пени за хранение посылки — это уловка мошенников для создания страха потери денег и побуждения жертвы назвать SMS-код. После этого может последовать звонок от «службы безопасности» или якобы сотрудника госоргана, который может побудить оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет или установить опасное приложение на смартфон для хищения банковских данных.