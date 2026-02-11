«Будет накапливаться пеня»: денежными потерями угрожают мошенники казахстанцам

Жительница Алматы, пожелавшая остаться анонимной, рассказала редакции NUR.KZ о новой уловке мошенников. Ей поступил звонок о посылке, что уже стало привычной схемой. Был назван адрес проживания, который несколько лет не указывался в онлайн-сервисах. Из-за распространенности схемы она насторожилась. «Оператор» настаивал на коде для подтверждения посылки и доставки, а также предупредил о пенях за каждый день простоя, если она не оформит доставку.