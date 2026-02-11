Трёх человек спасли на пожаре в коттедже во Владивостоке

Напоминаем, с сентября 2025 года в Приморском крае ведётся работа по легализации гостевых домов — номеров в частных домах, которые сдаются туристам. Для гостевых домов сформировали требования по минимальному набору удобств и услуг, санитарным нормам, площади помещений и другим критериям. Без соблюдения этих требований гостевой дом не может быть зарегистрирован в официальном реестре средств размещения постояльцев, что влечёт для бизнеса ряд трудностей. В частности, его нельзя будет продвигать на платформах-агрегаторах.