Трёх человек спасли на пожаре в коттедже во Владивостоке

Горело двухэтажное здание с мансардой. Площадь пожара была относительно невелика, 15 квадратных метров, но коттедж оказался сильно задымлён, находящиеся в доме люди не могли покинуть опасное место самостоятельно. Трёх человек эвакуировали с помощью трёхколенной лестницы со второго и мансардного этажей. По предварительной информации, медицинская помощь им не понадобилась, хотя бригада «скорой помощи» была наготове.
Раньше здание на Импортной, 15 использовали как гостевой дом. Судя по сохранившимся отзывам, постояльцам сдавали пять номеров с общим душем и кухней.
Напоминаем, с сентября 2025 года в Приморском крае ведётся работа по легализации гостевых домов — номеров в частных домах, которые сдаются туристам. Для гостевых домов сформировали требования по минимальному набору удобств и услуг, санитарным нормам, площади помещений и другим критериям. Без соблюдения этих требований гостевой дом не может быть зарегистрирован в официальном реестре средств размещения постояльцев, что влечёт для бизнеса ряд трудностей. В частности, его нельзя будет продвигать на платформах-агрегаторах.