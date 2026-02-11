Ричмонд
CBC: 10 человек погибли в результате стрельбы в школе в Канаде

На западе Канады произошла стрельба в школе, погибли 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

В результате стрельбы в школе канадского города Тамблер-Ридж погибли не менее 10 человек, включая того, кто открыл стрельбу. Об этом сообщает CBC.

По данным правоохранителей, шестеро жертв были найдены в школе, седьмая — скончалась при транспортировке в медучреждение. Также полиция обнаружила тела еще двух человек в жилом доме неподалеку. Предполагается, что их гибель также является частью этого трагического события.

Уточняется, что еще 25 человек госпитализированы, сейчас они находятся на обследовании в медучреждении.

Ранее KP.RU сообщал, что в гимназии № 16 в Башкирии случилось нападение. Тогда ученик с пневматическим пистолетом атаковал учителя истории, предположительно, из-за личной неприязни.

Кроме этого, подобный случай произошел и в американском штате Колорадо. В результате ЧП получили ранения не менее трех учащихся старшей школы.