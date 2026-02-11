CBC: не менее 10 человек погибли при стрельбе в школе на западе Канады

В канадском городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия произошла стрельба в школе, в результате которой погибли не менее десяти человек, включая предполагаемого нападавшего. О трагедии сообщил телеканал CBC со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Шесть погибших обнаружили непосредственно в здании учебного заведения, еще один человек скончался по дороге в больницу. Также полиция нашла тела двух человек в жилом доме неподалеку; их смерть, по предварительной информации, связана с произошедшим нападением.
После инцидента в медицинские учреждения были доставлены десятки пострадавших, около 25 человек проходят обследование и получают помощь. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее Советский суд Уфы отправил под домашний арест девятиклассника после стрельбы в местной школе из игрушечного автомата.