Сын на отца: как погиб экс-глава легкой атлетики России Балахничев

«Белая горячка — это алкогольный психоз. Это состояние, которое развивается при отмене алкоголя у хронических алкоголиков. В этот момент человек может видеть галлюцинации, как правило, чертей, иногда насекомых. Человек в этот момент сильно возбужден. Психоз — это вообще разрыв с реальностью, когда пациент не отдает себе отчета. Он может испытывать страх, агрессию, нападать на окружающих», — пояснил врач-нарколог Василий Шуров.