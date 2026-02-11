Сын на отца: как погиб экс-глава легкой атлетики России Балахничев

Чудовищная трагедия оборвала жизнь бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.
Выяснилось, что 76-летний спортивный функционер погиб в результате конфликта со своим собственным сыном. Александр Балахничев, 48-летний сын, находится под стражей и обвиняется в убийстве отца.
Расследование рисует тревожную картину событий, где алкогольное опьянение и возможный алкогольный психоз стали роковыми факторами.
Отец гордился сыном, который его убил: шок друзей.
Известие о смерти Балахничева 2 февраля повергло в шок спортивное сообщество, но настоящий удар обрушился на близких, когда стали известны детали.
«Для нас всех это огромный шок. Валентин очень гордился сыном», — рассказала дружившая с Балахничевым Наталья Калугина.
Она отметила, что с Александром общалась мало: «Он пару раз звонил, но это какие-то мимолетные телефонные разговоры были. Почти ни о чем».
Подруга семьи добавила, что в день смерти она первой позвонила именно Александру, но тот уже не ответил. Картина, которую рисуют знакомые, противоречива: успешный бизнесмен и сын, которым отец гордился, в один день становится главным фигурантом уголовного дела.
Роковой день: нож, пьяный угар и провалы в памяти.
По данным следствия, в день трагедии между отцом и сыном в подмосковном доме произошел конфликт. Александр Балахничев был, по предварительной информации, сильно пьян. В ходе ссоры он нанес отцу удар ножом, после чего Валентин Балахничев скончался.
На допросе сын не смог дать внятных объяснений. Он заявил, что не помнит деталей инцидента, а также не смог объяснить причину нападения. Такая амнезия и поведение стали одним из ключей к пониманию его состояния в тот момент.
«Белая горячка»: мог ли сын видеть галлюцинации?
Эксперты не исключают, что действия Александра Балахничева могли быть следствием острого алкогольного психоза.
«Белая горячка — это алкогольный психоз. Это состояние, которое развивается при отмене алкоголя у хронических алкоголиков. В этот момент человек может видеть галлюцинации, как правило, чертей, иногда насекомых. Человек в этот момент сильно возбужден. Психоз — это вообще разрыв с реальностью, когда пациент не отдает себе отчета. Он может испытывать страх, агрессию, нападать на окружающих», — пояснил врач-нарколог Василий Шуров.
Это состояние, также известное как делирий, полностью меняет восприятие человека и может сделать его опасным для себя и окружающих, не отдающим отчета в своих действиях.
Два Александра: бизнес в легкой атлетике и странные увлечения.
Кто же он, человек, обвиняемый в таком страшном преступлении? По словам Натальи Калугиной, Александр Балахничев развивал собственный бизнес в сфере легкой атлетики.
«Знаю, что Александр тоже был занят в сфере легкой атлетики, занимался экипировочными материалами. Не одеждой, а именно снарядами, все для метаний: копья, ядра, диски. Он пару раз звонил по поводу своего бизнеса, но не более того», — рассказала она.
Тем не менее, в социальных сетях обвиняемого были замечены подписки на странные сообщества, включая группы, посвященные фильмам ужасов, триллерам и другому маргинальному контенту.
Друг Балахничева-младшего, которого также зовут Александр, отметил в беседе: «Давно и хорошо знаю Александра. Никогда раньше он агрессию не проявлял».
Этот контраст между успешным бизнесменом и человеком со скрытыми интересами добавляет трагедии еще больше вопросов.
«Гениальный переговорщик»: кем был Валентин Балахничев.
Чтобы понять весь масштаб потери, нужно вспомнить, кем был погибший. Валентин Балахничев был ключевой фигурой в российском спорте не одно десятилетие.
«Он был гениальным специалистом из того поколения, которое сейчас уходит. И это страшно. Он в свое время вытащил всю российскую легкую атлетику. Он обеспечивал стране связи в международном спортивном мире. Он был гениальным переговорщиком, дружил с журналистами, был доступен круглые сутки», — с горечью вспоминает Наталья Калугина.
Его последние месяцы были омрачены не только профессиональными трудностями, но и личной утратой. Подруга семьи рассказала, что за полгода до смерти Балахничев потерял любимого питомца и мечтал завести нового щенка, но так и не успел.
Расследование и будущее обвиняемого.
Следственный комитет РФ по Московской области продолжает расследование этого громкого дела. Александру Балахничеву предъявлено официальное обвинение.
Теперь ему предстоит отвечать перед судом. Юристы отмечают, что состояние аффекта или невменяемости в момент преступления, которое должны подтвердить или опровергнуть судебно-психиатрические экспертизы, может серьезно повлиять на приговор.
Спортивный мир потерял опытного функционера, а семья переживает двойную трагедию: гибель отца и вероятное длительное заключение сына.