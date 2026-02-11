Ричмонд
Студент и его подруга организовали нарколабораторию в Ташкенте: изъято 2 кг синтетики, задержаны 15 закладчиков

Vaib.uz (новости Узбекистана. 11 февраля). В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в одной из съёмных квартир правоохранители обнаружили нарколабораторию, где производились синтетические наркотики. Организаторами подпольного производства оказались совсем еще молодые люди — 20-летний студент Ташкентского института менеджмента и экономики и его 18-летняя подруга.

Источник: Vaib.Uz

По данным следствия, с сентября 2025 года они занимались приёмом прекурсоров и изготовлением синтетических наркотических средств по указаниям кураторов через мессенджер Telegram.

Прекурсоры — это химические вещества, которые сами по себе могут использоваться в легальной промышленности, медицине или лабораторных исследованиях, однако также применяются как исходные компоненты для производства наркотиков. Именно из таких веществ в подпольных условиях и изготавливаются синтетические психоактивные средства.

После изготовления наркотики распространялись через так называемый «наркомагазин» в сети. Для сбыта использовалась схема закладок — свыше 15 курьеров размещали запрещённые вещества в тайниках по различным геолокациям, после чего координаты передавались покупателям.

В ходе обыска в квартире было изъято около 1 кг синтетического наркотического средства — мефедрона, а также оборудование и инструменты, использовавшиеся в нарколаборатории.

По показаниям задержанных на поле в Янгихаётском районе был обнаружен ещё 1 кг синтетических наркотиков, спрятанных методом закладки. В дальнейшем в разных районах Ташкента были задержаны девять закладчиков при получении партий наркотиков для дальнейшего распространения. Позже правоохранители установили и задержали ещё шестерых участников схемы. Примечательно, что среди них оказались лица, которые занимались этим преступным бизнесом всей семьёй.

Всего удалось предотвратить распространение 2 кг синтетических наркотических средств, что, по оценкам специалистов, эквивалентно примерно 10 000 разовым дозам.