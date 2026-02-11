Студент и его подруга организовали нарколабораторию в Ташкенте: изъято 2 кг синтетики, задержаны 15 закладчиков

По показаниям задержанных на поле в Янгихаётском районе был обнаружен ещё 1 кг синтетических наркотиков, спрятанных методом закладки. В дальнейшем в разных районах Ташкента были задержаны девять закладчиков при получении партий наркотиков для дальнейшего распространения. Позже правоохранители установили и задержали ещё шестерых участников схемы. Примечательно, что среди них оказались лица, которые занимались этим преступным бизнесом всей семьёй.