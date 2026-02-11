Ричмонд
Массированная атака БПЛА ВСУ отражена в 12 городах и районах Ростовской области

Минувшим вечером и ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Воздушные цели были отражены в 12 городах и районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Атаке подверглись — Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский. Люди не пострадали. Эвакуация не потребовалась», — написал он в своём телеграм-канале.

Падение обломков БПЛА привело к последствиям на земле. В Донецке у моста через реку Большая Каменка найден фрагмент беспилотника, к месту выехали специалисты. В Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, из-за чего три дома временно остались без света. В Миллеровском районе осколки повредили фасад дома и сарай. Информация о последствиях уточняется.

Тем временем, в результате атаки ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. На данный момент сотрудники экстренных и муниципальных образований ведут работы по поиску и ликвидации обезвреженных беспилотников.

