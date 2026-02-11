В Красноярском крае сотрудники ДПС доставили ребенка без сознания в больницу

В Красноярском крае инспекторы ДПС помогли спасти жизнь четырехлетнему ребенку. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона 11 февраля.
Все произошло днем 3 февраля на 874-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Манском округе. К патрулирующим трассу полицейским подъехал автомобиль ВАЗ. Водитель сообщил, что его четырехлетний сын потерял сознание и нуждается в срочной медицинской помощи. Он находится в машине.
Инспекторы сразу сообщили о случившемся в дежурную часть и решили действовать самостоятельно, не тратя время на ожидание медиков. Они пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и с включенными проблесковыми маячками доставили их в ближайшую больницу.
Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников МВД мальчика вовремя доставили к врачам. Сейчас жизнь и здоровье ребенка вне опасности.