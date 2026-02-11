В Иркутске осудили на 7 лет водителя, сбившего насмерть ребенка на зебре

В Иркутске вынесли приговор 72-летнему водителю, который насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, 8 ноября 2024 года мужчина, находясь в состоянии опьянения от лекарств, управлял автомобилем «Фольксваген Туарег».
Водитель не сбросил скорость перед нерегулируемой зеброй и наехал на 9-летнего мальчика. ГУ МВД по Иркутской области.
— Он ехал по улице Зверева, не сбросил скорость перед нерегулируемой зеброй и наехал на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу. Ребенок от полученных травм скончался на месте, — напомнили в пресс-службе ведомств.
Суд удовлетворил иск родных погибшего и взыскал 1,5 миллиона рублей. ГУ МВД по Иркутской области.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортными средствами на 2 года.
Кроме того, суд удовлетворил иск родных погибшего и взыскал с осужденного компенсацию морального и материального вреда на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
