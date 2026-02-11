В Хабаровском крае завели дело на директора компании за туалеты возле моря

Ранее компания в обход закона разместила столовую, баню, туалеты, склады и бочки ближе чем на 500 метров к воде. Суд уже давно обязал всё снести, но работы так и не начались. Приставы неоднократно предупреждали должника, дважды привлекали его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ, сначала по части 1, потом по части 2, но результата не было.