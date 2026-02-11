В Хабаровском крае завели дело на директора компании за туалеты возле моря

В Ванинском районе Хабаровского края судебные приставы добились возбуждения уголовного дела против руководителя коммерческой организации, которая больше года игнорировала решение суда о сносе незаконных построек в водоохранной зоне Татарского пролива. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ранее компания в обход закона разместила столовую, баню, туалеты, склады и бочки ближе чем на 500 метров к воде. Суд уже давно обязал всё снести, но работы так и не начались. Приставы неоднократно предупреждали должника, дважды привлекали его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ, сначала по части 1, потом по части 2, но результата не было.
Когда стало ясно, что организация злостно уклоняется от исполнения судебного решения, приставы собрали материалы и передали их в следственные органы. В отношении генерального директора возбудили уголовное дело по статье 315 УК РФ — злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда.
Сейчас расследование продолжается. Если вина руководителя будет доказана, ему грозит штраф, обязательные работы, арест или даже лишение свободы до двух лет.