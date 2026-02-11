Ричмонд
Слюсарь сообщил о массированной воздушной атаке на Ростовскую область

Ростовская область подверглась масштабной атаке беспилотников (БПЛА) минувшей ночью. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары в 12 городах и районах региона. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

— Атаке подверглись — Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Жертв и необходимости в эвакуации нет. Однако падение обломков привело к ряду последствий на земле. Так, в Донецке обнаружен обломок беспилотника в районе моста через реку Большая Каменка, в Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, из-за чего три дома остались без света, а в Миллеровском районе пострадали фасад частного дома и сарай. Информация о последствиях уточняется. Все экстренные службы работают на местах.

Ранее в Волгоградской области произошла массовая атака БПЛА на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В результате поврежден жилой дом, обломок дрона упал на территорию детского сада, а на заводе произошло возгорание.

