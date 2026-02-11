Ричмонд
12 городов и районов Ростовской области атаковали БПЛА в ночь на 11 февраля

В Ростовской области из-за БПЛА в ночь на 11 февраля люди остались без света.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 11 февраля была отражена массированная атака БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, атакованы были 12 городов и районов Донского края: Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский, Чертковский, Морозовский районы.

К сожалению, не обошлось без разрушений. Так, в Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП. Из-за этого в трех частных домах отключили электроэнергию. Также пострадал фасад дома и сарай, расположенные в Миллеровском районе.

В Донецке рядом с мостом через реку Большая Каменка найдены осколки БПЛА, на место выехали саперы.

К счастью, люди не пострадали, а их эвакуация не потребовалась.

— Информация о последствиях уточняется, — добавил губернатор.

