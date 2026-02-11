12 городов и районов Ростовской области атаковали БПЛА в ночь на 11 февраля

В Ростовской области в ночь на 11 февраля была отражена массированная атака БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, атакованы были 12 городов и районов Донского края: Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский, Чертковский, Морозовский районы.
К сожалению, не обошлось без разрушений. Так, в Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП. Из-за этого в трех частных домах отключили электроэнергию. Также пострадал фасад дома и сарай, расположенные в Миллеровском районе.
В Донецке рядом с мостом через реку Большая Каменка найдены осколки БПЛА, на место выехали саперы.
К счастью, люди не пострадали, а их эвакуация не потребовалась.
— Информация о последствиях уточняется, — добавил губернатор.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.