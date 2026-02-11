Десять человек погибли при стрельбе в старшей школе в Канаде

Как сообщает CBC News со ссылкой на данные полиции, шестеро погибших обнаружены в здании школы, еще один пострадавший умер при транспортировке в больницу. Двоих жертв нашли без признаков жизни в соседнем доме — полиция считает их смерть связанной с происшествием в учебном заведении.