Десять человек погибли при стрельбе в старшей школе в Канаде

При стрельбе в старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли десять человек. На месте происшествия также обнаружено тело предполагаемого нападавшего.

Источник: Reuters

Как сообщает CBC News со ссылкой на данные полиции, шестеро погибших обнаружены в здании школы, еще один пострадавший умер при транспортировке в больницу. Двоих жертв нашли без признаков жизни в соседнем доме — полиция считает их смерть связанной с происшествием в учебном заведении.

По предварительной версии, нападавший покончил с собой. Кроме погибших, не менее 25 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Всех остальных учеников и сотрудников школы эвакуировали.