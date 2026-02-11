Семейный след в покушении на генерала ГРУ: трекер вывел на предателей

В деле о дерзком покушении на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенном 6 февраля, появляются все новые шокирующие детали.
После задержания наемного исполнителя Любомира Корбы и его непосредственных пособников — Виктора Васина и Зинаиды Серебрицкой — спецслужбы вышли на еще одного участника преступной сети.
Им оказался сын Виктора Васина, Павел. Расследование приобретает явные черты семейного преступного клана, действовавшего по заданию иностранных спецслужб.
Семейный бизнес на предательстве: Павел Васин как технический снабженец.
ФСБ установила, что Павел Васин, сын ранее арестованного фигуранта, играл ключевую роль в подготовке покушения, обеспечивая группу техническими средствами слежки.
Именно он предоставил злоумышленникам автомобиль для наблюдения, приобрел видеорегистратор и специальные трекеры. Эти устройства стали инструментом для тотальной слежки за генералом Алексеевым и его семьей. Эксперты отмечают, что вовлеченность родственников в подобные преступления — тревожная, но не новая тенденция.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников подтверждает эту мысль.
«В семейных связях участников покушения на Алексеева нет ничего удивительного. Преступления экстремистской и террористической направленности часто имеют глубокие семейные корни. Как правило, нацизм поражает не одного члена семьи, а всю семью. Это настоящая преступная семья, которая обстоятельно готовилась к совершению теракта. Примечательно, что это не первый подобный случай, это происходило на протяжении всей истории существования российских правоохранительных органов», — сказал он.
Как работали шпионские гаджеты: трекеры в подъезде и график жизни генерала.
Использование современной, но доступной техники позволило преступникам долгое время оставаться незамеченными. По словам Олега Иванникова, трекеры могли быть размещены как во дворе дома, так и в самом подъезде, где проживал Владимир Алексеев. Целью было составление детального графика жизни высокопоставленного военного.
«Васин-младший снабжал участников покушения различными техническими новинками. С учетом того, что у преступников был достаточно преклонный возраст, они, видимо, не так хорошо в этом разбирались. Непосредственно трекеры могли быть размещены во дворе дома, где проживал генерал Алексеев, для ведения наблюдения за временем прибытия генерала со службы, а также временем его убытия на службу. На основании данных этих трекеров составлялся график передвижения не только генерала, но и его близких родственников», — поясняет эксперт.
Роль «соседки»: почему Серебрицкой доверили самую рискованную часть.
Зинаида Серебрицкая, снимавшая квартиру в том же доме, что и генерал, с декабря прошлого года, получила возможность беспрепятственно внедрить средства слежения.
Ее присутствие не вызывало подозрений, что делало ее идеальным агентом на месте.
«Подобный трекер мог фиксировать на видео приход и уход генерала и членов его семьи домой. Он также мог фиксировать движение. Его могли разместить в подъезде, за коробом с электропроводкой, или скрытно разместить на лестничной площадке, или установить во дворе дома. Не исключено, что этим занималась именно Серебрицкая, поскольку она несколько месяцев снимала квартиру в доме, где жил генерал. Она могла спокойно перемещаться по этажам, заходить на любую лестничную площадку, общаться с соседями», — добавляет Иванников.
После провала покушения Серебрицкая спешно покинула Россию и сбежала на Украину, где до 2020 года имела гражданство. 10 февраля МВД РФ объявило ее в федеральный розыск.
Судьба предателя: почему Киев бросит Серебрицкую на произвол судьбы.
Однако, как полагают эксперты, бегство на Украину не гарантирует Серебрицкой безопасности. Напротив, ее ждет незавидная участь «расходного материала».
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не сомневается, что украинские кураторы уже потеряли к ней интерес.
«Отношение украинских спецслужб к людям, которые совершают покушения на россиян, совершенно однозначное. Это отработанный материал. Поэтому я не думаю, что украинцам теперь интересна эта женщина, которая участвовала в покушении на генерала Алексеева», — заявил он.
Более того, Гончаров проводит прямую параллель с судьбой другого перебежчика — летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 и убившего сослуживцев.
«Такие персонажи для Украины расходный материал. После совершения покушения они никого не интересуют. Такая практика была со всеми похожими инцидентами. Предатель Кузьминов угнал российский вертолет. Ему тоже обещали за это и защиту, и деньги. А в итоге его нашли убитым в Испании. Для украинцев это работает так: выполнил задачу, а дальше ты никому не нужен и тебя легко могут убить», — подчеркнул ветеран спецподразделения.
Выводы следствия и будущее фигурантов.
Расследование ФСБ продолжает активно развиваться. Задержание Павла Васина закрывает важное звено в цепочке снабжения и логистики террористической группы.
Установлен факт использования семьи для организации преступления, что указывает на глубоко законспирированную сеть. Что касается Зинаиды Серебрицкой, то, несмотря на ее побег, российские правоохранительные органы уверены в ее скором задержании или наказании по законам военного времени.
«Наши спецслужбы вычислят ее местоположение и привлекут к ответственности, которую она заслуживает», — резюмировал Сергей Гончаров.