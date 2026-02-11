Огнеборцы МЧС России спасли мужчину из горящего гаража в Ангарске

IrkutskMedia, 11 февраля. Сегодня рано утром произошел пожар в гаражном здании в микрорайоне Новый-4 Ангарска. Возгорание возникло в строении, где на первом этаже располагался гараж, а на втором — административные помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ИРкутской области.
К моменту прибытия первого подразделения внутри здания наблюдалось плотное задымление, в помещении находился сотрудник организации. Бойцы газодымозащитной службы обнаружили мужчину и вывели его на улицу. Ещё один человек — 56-летний водитель — покинул здание самостоятельно. По его словам, загорелся один из автобусов. Пытаясь ликвидировать возгорание подручными средствами, мужчина получил ожоги и был госпитализирован в городскую больницу.
Всего в гараже находилось 20 транспортных средств. Огнеборцам удалось вытащить из огня 17 единиц техники. Открытое горение на площади 60 кв. метров ликвидировали 34 пожарных с применением восьми единиц техники МЧС России.
Причины пожара устанавливаются. На месте работают дознаватели ведомства и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Напомним, 9 февраля, на улице Советской в поселке Турма Братского района произошел пожар в квартире первого этажа двухэтажного многоквартирного дома. К месту были направлены десять специалистов.