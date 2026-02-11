Огнеборцы МЧС России спасли мужчину из горящего гаража в Ангарске

К моменту прибытия первого подразделения внутри здания наблюдалось плотное задымление, в помещении находился сотрудник организации. Бойцы газодымозащитной службы обнаружили мужчину и вывели его на улицу. Ещё один человек — 56-летний водитель — покинул здание самостоятельно. По его словам, загорелся один из автобусов. Пытаясь ликвидировать возгорание подручными средствами, мужчина получил ожоги и был госпитализирован в городскую больницу.