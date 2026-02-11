В Красноярске фальшивое портфолио участника тендера обернулось уголовным делом

В Красноярске завели уголовное дело о применении заведомо подложных документов после того, как одна из организаций пыталась получить муниципальный контракт с помощью поддельных бумаг. Подробностями поделились 11 февраля в прокуратуре Красноярского края.
Осенью 2025 года городские власти объявили крупный тендер на охрану школ и детских садов, оценив его в 42 миллиона 500 тысяч рублей. Одно из участвовавших в конкурсе агентств, «Ратибор В», для подтверждения своего опыта представило договоры и акты с краевым предприятием «Центр транспортной логистики». Согласно документам, компания якобы оказывала ему услуги вооруженной охраны на сумму более 37 миллионов рублей. Однако представители этого предприятие опровергли информацию, заявив, что таких договоров у них никогда не было.
По версии следствия, эти подложные документы использовались для создания видимости солидного опыта и повышения шансов на победу в конкурсном отборе. Представитель охранного агентства, в свою очередь, заявил, что фальшивые бумаги в заявку добавил неустановленный человек при подаче на электронной площадке.
Прокуратура взяла расследование на контроль. Напомним, виновным в использовании заведомо подложных документов грозит до двух лет исправительных работ. Кто именно решил применить липовые бумаги — разбираются следователи.