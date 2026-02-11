В Красноярске фальшивое портфолио участника тендера обернулось уголовным делом

Осенью 2025 года городские власти объявили крупный тендер на охрану школ и детских садов, оценив его в 42 миллиона 500 тысяч рублей. Одно из участвовавших в конкурсе агентств, «Ратибор В», для подтверждения своего опыта представило договоры и акты с краевым предприятием «Центр транспортной логистики». Согласно документам, компания якобы оказывала ему услуги вооруженной охраны на сумму более 37 миллионов рублей. Однако представители этого предприятие опровергли информацию, заявив, что таких договоров у них никогда не было.