В Ростовской области в ночь на 11 февраля сбили 17 БПЛА

В Ростовской области в ночь на 11 февраля произошла массированная атака вражескими БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В министерстве обороны РФ уточнили, что всего над территорией Донского края были сбиты 12 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Также 10 БПЛА сбили над Белгородской областью, столько же — над Краснодарским краем, семь беспилотников уничтожили в акватории Азовского моря, три — в Крыму и еще один — в небе над Воронежем.
Всего по стране были сбиты 48 БПЛА.
