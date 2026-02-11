В Тарасовском районе обломки БПЛА повредили опору ЛЭП

Кроме этого, в Миллеровском районе повреждены фасад частного дома и сарай, а в Донецке в районе моста через реку Большая Каменка обнаружен обломок БПЛА, вызваны специалисты.
Как отметил глава региона, люди не пострадали, информация о последствиях уточняется. Эвакуация не потребовалась.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», вечером 10 февраля и ночью 11 февраля атака БПЛА отражена в 12 муниципалитетах региона.
