Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Самоа

По данным бюро, очаг землетрясения залегал на глубине 72 километра. На острове Савайи проживает более 43 тысяч человек.
Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось о землетрясении в Краснодарском крае. Подземные толчки магнитудой около 4,8 произошли ночью в районе Анапы. В результате в некоторых квартирах потрескались потолки и осыпалась плитка. Местные жители рассказывали, что ощущали сильную вибрацию. Мэрия Анапы сообщила об отсутствии повреждений городской инфраструктуры. Сейсмологи заявили, что это событие не помешает летнему курортному сезону.
