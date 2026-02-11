Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Самоа

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Самоа. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро. Эпицентр находился в 85 км от острова Савайи.

По данным бюро, очаг землетрясения залегал на глубине 72 километра. На острове Савайи проживает более 43 тысяч человек.

Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о землетрясении в Краснодарском крае. Подземные толчки магнитудой около 4,8 произошли ночью в районе Анапы. В результате в некоторых квартирах потрескались потолки и осыпалась плитка. Местные жители рассказывали, что ощущали сильную вибрацию. Мэрия Анапы сообщила об отсутствии повреждений городской инфраструктуры. Сейсмологи заявили, что это событие не помешает летнему курортному сезону.

