Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Самоа

Ранее сообщалось о землетрясении в Краснодарском крае. Подземные толчки магнитудой около 4,8 произошли ночью в районе Анапы. В результате в некоторых квартирах потрескались потолки и осыпалась плитка. Местные жители рассказывали, что ощущали сильную вибрацию. Мэрия Анапы сообщила об отсутствии повреждений городской инфраструктуры. Сейсмологи заявили, что это событие не помешает летнему курортному сезону.