Силы ПВО за ночь сбили 108 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 108 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в Минобороны РФ.
Так, 49 дронов уничтожили над Волгоградской областью, 29 — над Ростовской областью, по семь — над Черным морем и Саратовской областью, три — над территорией Астраханской области.
Кроме того, по два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, Республиками Калмыкия и Татарстан, по одному — над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, а также над Азовским морем и Республиками Крым и Северная Осетия, передает РИА Новости.
Днем ранее в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на Херсонскую области пострадали две девочки. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они находятся в больнице.