Трамваи в Екатеринбурге остановились из-за аварии на путях

В Екатеринбурге перекрыто движение трамваев из-за случившегося на рельсах ДТП с участием автомобиля. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
По данным властей, авария произошла на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. Перекрыто движение трамваев в оба направления.
ДТП затронуло движение маршрутов № 1, 4, 14, 15 и 17. «Трамваи следуют по измененной схеме движения», — уточнили в дептрансе.
В Екатеринбурге активизировались подростки-вандалы, которые «кошмарят» водителей трамваев. Подростки на ходу пытались открыть двери в вагоне.
Обновлено в 9:26. Движение восстановлено, заявили в департаменте.