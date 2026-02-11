Ричмонд
Трамваи в Екатеринбурге остановились из-за аварии на путях

В Екатеринбурге произошла очередная авария на трамвайных путях.

Источник: ЕАН

В Екатеринбурге перекрыто движение трамваев из-за случившегося на рельсах ДТП с участием автомобиля. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

По данным властей, авария произошла на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. Перекрыто движение трамваев в оба направления.

ДТП затронуло движение маршрутов № 1, 4, 14, 15 и 17. «Трамваи следуют по измененной схеме движения», — уточнили в дептрансе.

В Екатеринбурге активизировались подростки-вандалы, которые «кошмарят» водителей трамваев. Подростки на ходу пытались открыть двери в вагоне.

Обновлено в 9:26. Движение восстановлено, заявили в департаменте.