Силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников ночью 11 февраля

Российские силы ПВО сбили за ночь 108 дронов ВСУ на регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 11 февраля над регионами страны 108 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Так, 49 БПЛА противника было ликвидировано в Волгоградской области, 29 — в Ростовской области, по семь — в Саратовской области и над акваторией Черного моря.

Три дрона ВСУ российские военные сбили в Астраханской области, по два — в Брянской области, Республике Калмыкия и Татарстан.

Еще по одному беспилотнику ВСУ силы ПВО России сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, над акваторией Азовского моря, в Республике Крым и Северной Осетии.

Сутками ранее, напомним, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России в течение двух часов.

