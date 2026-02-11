За ночь расчёты ПВО сбили 108 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество беспилотников — 49 — сбили над Волгоградской областью. 29 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по семь БПЛА — над Саратовской областью и акваторией Чёрного моря. Три дрона уничтожили над Астраханской областью, по два — над Брянской областью, над территорией Республики Калмыкия и Республики Татарстан. Ещё по одному беспилотному летательному аппарату самолётного типа перехватили над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, а также над акваторией Азовского моря, территорией Республики Крым и Республики Северная Осетия.
Ранее массированная атака БПЛА ВСУ была отражена в 12 городах и районах Ростовской области. Атаке подверглись — Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский. Люди не пострадали. Однако падение обломков БПЛА привело к последствиям на земле. В Донецке у моста через реку Большая Каменка найден фрагмент беспилотника, к месту выехали специалисты. В Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, из-за чего три дома временно остались без света.
