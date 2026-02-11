Ричмонд
В Красноярске экс-повара суши будут судить за кражу денег у коллеги

В Красноярске бывший повар службы доставки суши предстанет перед судом за кражу денег у коллеги.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В дежурную часть полиции обратилась работница общепита с заявлением о пропаже 13,5 тыс. рублей из своего кошелька. Отсутствие денег женщина обнаружила в конце рабочего дня.

Правоохранители установили, что в раздевалку, где расположены шкафы для личных вещей работников, никто, кроме них, не заходит. При этом одна из поваров общепита не вышла на следующий день на смену, и подозрение полицейских пало на нее.

«При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. Полицейские выяснили, что работница 2007 года рождения зашла в помещение для персонала, пока никто не видит, и вытащила деньги из сумки. Похищенные средства она потратила на личные нужды», — рассказали в краевой полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похитительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.