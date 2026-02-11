В Ростовской области из-за атаки БПЛА люди остались без света

В Ростовской области в ночь на среду, 11 февраля, наши силы и средства ПВО отражали масштабную атаку вражеских БПЛА. По данным минобороны РФ, были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Налету подверглись 12 городов и районов Донского края. Среди них — Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, без последствий не обошлось. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.
Но осколками был поврежден фасад частного дома, а также сарай, расположенные в Миллеровском районе. Пострадала опора ЛЭП в Тарасовском районе. По этой причине три частных дома оказались обесточены.
Также сейчас саперы работают в Донецке, в районе моста через реку Большая Каменка. Там обнаружены обломки БПЛА.
