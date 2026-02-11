Ричмонд
При пожаре в челябинской многоэтажке эвакуировались 20 человек

Возгорание началось в квартире на третьем этаже.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске на улице Энтузиастов произошел пожар в многоквартирном доме. Самостоятельно по маршевым лестницам эвакуировались 20 человек. Еще троих вывели из опасной зоны сотрудники МЧС России с помощью спаскомплектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание началось в квартире на третьем этаже — загорелись вещи на кухне. Из окна шел дым, на шестом этаже люди просили о помощи.

Огонь на площади 5 квадратных метров оперативно ликвидировано. Причину происшествия установят специалисты отделения дознания по пожарам.