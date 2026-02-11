При пожаре в челябинской многоэтажке эвакуировались 20 человек

В Челябинске на улице Энтузиастов произошел пожар в многоквартирном доме. Самостоятельно по маршевым лестницам эвакуировались 20 человек. Еще троих вывели из опасной зоны сотрудники МЧС России с помощью спаскомплектов, сообщили в пресс-службе ведомства.