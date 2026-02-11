В Ростовской области 21-летний «инвестор» перевел почти 6 млн мошенникам

В Константиновском районе Ростовской области 21-летний молодой человек лишился 5 млн 767 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников.
Дончанин в социальной сети познакомился с мужчиной, назвавшимся специалистом по инвестициям. Онлайн-собеседник предложил парню заработать на якобы выгодных вложениях в акции и другие активы.
Действуя по указанию афериста, дончанин скачал приложение и перевел на счет деньги. Но «специалист по инвестициям» убедил его в том, что этой суммы мало. Тогда житель Константиновска уговорил знакомую и приятеля вложиться в «выгодную сделку». Женщина дала дончанину около двух миллионов рублей, а мужчина — более миллиона.
Эти деньги, а также свои сбережения, парень отправил на счет незнакомцу. Таким образом, мошенник получили около шести миллионов рублей, а после перестали выходить на связь. Только тогда дончанин понял, что его обманули, и пошел писать заявление в полицию.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
