В Ростовской области 21-летний «инвестор» перевел почти 6 млн мошенникам

Действуя по указанию афериста, дончанин скачал приложение и перевел на счет деньги. Но «специалист по инвестициям» убедил его в том, что этой суммы мало. Тогда житель Константиновска уговорил знакомую и приятеля вложиться в «выгодную сделку». Женщина дала дончанину около двух миллионов рублей, а мужчина — более миллиона.