Под Ростовом на полигоне ТКО тлеет мусор

Под Ростовом несколько суток планируют потратить на борьбу с тлением на мусорном полигоне.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске Ростовской области обнаружили задымление на полигоне с твердыми коммунальными отходами. Об этом накануне вечером, 10 февраля, в своем телеграм-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

По ее словам, очаг задымления занимает площадь порядка 30−50 квадратных метров. Уточняется, что открытого горения нет.

— Для ликвидации последствий задействовано три единицы техники: бульдозер и 2 самосвала. Проводятся работы по трамбовке и пересыпке отвала грунтом, — рассказала Антонина Пшеничная.

Работы планируют завершить 13 февраля.

