Под Ростовом на полигоне ТКО тлеет мусор

В Новошахтинске Ростовской области обнаружили задымление на полигоне с твердыми коммунальными отходами. Об этом накануне вечером, 10 февраля, в своем телеграм-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.