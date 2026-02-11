В Иркутске задержали подпольных банкиров, обналичивших миллиард рублей

— Они создали более 20 фиктивных фирм, на счета которых поступали безналичные средства от физических и юридических лиц. Без специальных лицензий проводили кассовые операции, инкассацию и переводы. Под видом оплаты за несуществующие сделки обналичивали деньги и возвращали их клиентам, удерживая комиссию не менее 12% от оборота, — говорится в сообщении ведомства.