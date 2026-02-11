В Иркутске задержали подпольных банкиров, обналичивших миллиард рублей

В Иркутске полиция остановила преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, с 2020 года четверо подозреваемых обналичивали деньги.
— Они создали более 20 фиктивных фирм, на счета которых поступали безналичные средства от физических и юридических лиц. Без специальных лицензий проводили кассовые операции, инкассацию и переводы. Под видом оплаты за несуществующие сделки обналичивали деньги и возвращали их клиентам, удерживая комиссию не менее 12% от оборота, — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что через эту схему прошло более миллиарда рублей. Незаконный доход группы составил около 194 миллионов рублей. Во время обысков полиция изъяла улики — 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов, 18,5 тысячи евро, четыре автомобиля премиум-класса, два мотоцикла, а также документы и электронные носители.
Следователи завели уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полицейские разыскивают соучастников группы.
